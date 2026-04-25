JPNN.com - Nasional - Humaniora

Anggota MPR Himmatul Aliyah Dorong Generasi Muda Jadi Garda Terdepan Jaga Pancasila

Sabtu, 25 April 2026 – 20:14 WIB
Anggota MPR Himmatul Aliyah Dorong Generasi Muda Jadi Garda Terdepan Jaga Pancasila - JPNN.COM
Anggota Badan Sosialisasi MPR Himmatul Aliyah (tengah) saat membuka seleksi LCC Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Daerah Khusus Jakarta di Ballroom Novotel, Jakarta, Sabtu (25/4). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA -  Anggota Badan Sosialisasi MPR Himmatul Aliyah menegaskan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI bukan sekadar kompetisi kecerdasan.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan wadah untuk menginternalisasi nilai-nilai fundamental bangsa, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Kalian bukan hanya sekadar peserta, tetapi juga duta-duta bangsa. Kehadiran kalian di sini bukan sekadar untuk berkompetisi, tetapi untuk membuktikan bahwa generasi muda Indonesia mencintai negaranya dan siap menjadi penjaga nilai-nilai luhur bangsa,” kata Himmatul dalam keterangannya, Sabtu (25/4).

Baca Juga:

Pernyataan tersebut disampaikan Himmatul saat membuka seleksi LCC Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Daerah Khusus Jakarta di Ballroom Novotel, Jakarta, Sabtu (25/4).

Himmatul menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk Pemprov DKI Jakarta, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, serta peserta lomba yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan LCC Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

"Sekali lagi, Provinsi Daerah Khusus Jakarta membuktikan diri sebagai salah satu provinsi yang tidak pernah lelah melahirkan generasi-generasi unggul bagi Indonesia," ujar Himmatul.

Dalam kesempatan tersebut, Himmatul juga menyampaikan lima pesan penting kepada generasi muda.

Pertama, menjadi penjaga Pancasila sebagai kompas moral dalam kehidupan.

Ini pesan anggota MPR Himmatul Aliyah saat membuka seleksi LCC Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Daerah Khusus Jakarta

BERITA MPR RI LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
