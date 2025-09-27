Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Anggota Polsek Sagulung Diduga Aniaya Calon Istri yang Tengah Hamil, Propam Turun Tangan

Sabtu, 27 September 2025 – 08:25 WIB
Anggota Polsek Sagulung Diduga Aniaya Calon Istri yang Tengah Hamil, Propam Turun Tangan - JPNN.COM
Kabid Propam Polda Kepri Kombes Eddwi Kurniayanto saat memimpin pelaksanaan tes urine, Jumat (26/9). Foto: ANTARA/HO-Propam Polda Kepri

jpnn.com, BATAM - Anggota Polsek Sagulung berinisial YA diduga melakukan penganiayaan terhadap FM, calon istrinya yang tengah hamil tiga bulan.

FM lantas melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.

Kabid Propam Polda Kepulauan Riau (Kepri) Kombes Eddwi Kurniayanto mengatakan pihaknya sudah menerima laporannya dan telah melakukan pemeriksaan terhadap oknum polisi tersebut.

Baca Juga:

"Pemeriksaan sedang berjalan. Sudah kami mintai keterangan baik terlapor maupun pelapor,” kata Eddwi, Sabtu (27/9).

Perwira menengah Polri itu menegaskan Propam Polda Kepri profesional dalam menindak pelanggaran anggota Polri, jika terbukti bersalah melanggar kode etik maupun disiplin.

“Apabila terduga terlapor terbukti bersalah ditindak secara tegas,” tegas Kombes Eddwi.

Baca Juga:

Terduga terlapor adalah anggota Polsek Sagulung berinisial YA, dilaporkan oleh FM atas dugaan penganiayaan.

Laporan ke Propam Polda Kepri ini telah dilayangkan oleh FM didampingi penasihat hukumnya pada Selasa (23/9).

Propam Polda Kepri turun tangan memeriksa anggota Polsek Sagulung yang dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap calon istrinya yang tengah hamil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kasus penganiayaan  calon istri dianiaya  Polda Kepri  Propam Polda Kepri  penganiayaan  Propam 
BERITA KASUS PENGANIAYAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp