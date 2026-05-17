Anggota Raider 200 Ditahan Terkait Kematian Pratu Ferischal di Tempat Hiburan Malam

jpnn.com, PALEMBANG - Kasus penembakan yang menewaskan anggota TNI AD, Pratu Ferischal di salah satu tempat hiburan malam di Palembang kini menjadi perhatian serius.

Aparat Denpom II/Sriwijaya telah mengamankan Serda Ronal Prajurit yang diduga terlibat dalam insiden berdarah tersebut.

Peristiwa itu terjadi di Cafe Panhead, di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Sabtu (16/5/2026) dini hari.

Baca Juga: Pratu Farkhan Tewas Dianiaya Sesama Anggota TNI AD

Korban yang diketahui berdinas di Denkesyah Kesdam II/Sriwijaya itu mengalami luka tembak di bagian perut kanan dan sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

Terduga pelaku yang merupakan anggota Batalyon Raider 200 Gandus langsung diamanan beberapa saat setelah kejadian dan kini menjalani pemeriksaan intensif di Denpom II/Sriwijaya.

Kapendam II/Sriwijaya Letkol Inf Yordania membenarkan penanganan kasus tersebut masih terus berlangsung.

"Terduga pelaku sudah diamankan dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Denpom II/Sriwijaya," ungkap Yordania, Minggu (17/5/2026).

Pihak keluarga korban mendesak agar proses hukum dilakukan secara terbuka dan tanpa ada upaya menutupi fakta kejadian. Adik korban, Faradita meminta pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku karena insiden tersebut telah merenggut nyawa kakanya.