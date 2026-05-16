JPNN.com - Nasional - Hukum

Anggota TNI AD di Palembang Tewas di Tempat Hiburan Malam

Sabtu, 16 Mei 2026 – 13:03 WIB
Ilustrasi penembakan. Foto: ANTARA/HO.

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang anggota TNI Angkatan Darat (AD) berinisial PR (23) meninggal dunia setelah terkena tembakan yang diduga dilepaskan oleh sesama anggota TNI AD, RN (23).

Peristiwa berdarah ini terjadi di tempat hiburan malam Cafe, Resto Bar and Live Music Panhead Palembang, Sabtu (16/5/2026) sekitar pukul 02.30 WIB.

Informasi yang dihimpun, peristiwa bermula ketika korban dan pelaku salah paham saat berjoget di lokasi hiburan tersebut.

Diduga terjadi senggolan yang memicu adu mulut hingga berlanjut menjadi perkelahian. Situasi makin memanas ketika pelaku merasa terdesak setelah dikeroyok korban bersama beberapa rekannya.

Dalam kondisi panik, RN diduga mencabut senjata api yang dibawanya dan melepaskan satu tembakan yang mengenai bagian perut kanan korban.

Korban yang mengalami luka serius langsung dilarikan ke Rumah Sakit Permata Palembang untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, nyawanya tidak tertolong akibat mengalami pendarahan hebat.

Petugas dari Polrestabes Palembang yang menerima laporan kejadian langsung mendatangi lokasi guna melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan saksi.

Kapolsek Ilir Barat I Palembang Kompol Fauzi Saleh membenarkan adanya insiden tersebut.

PR (23) anggota TNI AD tewas ditembak oleh sesama anggota TNI AD berinisial RN (23). Peristiwa ini dipicu diduga akibat salah paham.

