Anggota TNI AD Dibunuh Pakai Senjata Tajam

jpnn.com, JAKARTA - Anggota TNI AD berinisial ABS tewas dibunuh.

Korban ditemukan meninggal dunia di Jalan Raya Pondok Hijau Golf, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Minggu (19/7).

Polisi bergerak cepat dengan menangkap empat tersangka pembunuhan.

"Keempat tersangka berinisial BR, RRGB, MKN, dan H yang diduga melakukan kekerasan terhadap korban berhasil diamankan di lokasi yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara," kata Kapolres Metro Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Boy menjelaskan penangkapan para pelaku dilakukan setelah kepolisian menerima laporan dan melakukan penyelidikan terpadu.

"Kasus ini bermula dari penemuan jasad seorang pria tergeletak di pinggir jalan, tepatnya di depan pertigaan Cluster Turquoise, Desa Curug Sangereng, Kelapa Dua, pada Minggu (19/7) sekitar pukul 05.45 WIB," katanya.

Baca Juga: Prajurit Paskhas TNI AU Jaga Aktivitas Lapangan Terbang Balinggama

Menindaklanjuti temuan tersebut, tim gabungan bergerak cepat mengumpulkan keterangan saksi-saksi, mengamankan barang bukti di TKP, serta menelusuri keberadaan para pelaku hingga akhirnya berhasil meringkus keempatnya.

"Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) awal oleh tim inafis dan penyidik, korban dinyatakan meninggal dunia akibat mengalami sejumlah luka serius akibat sabetan benda tajam," kata Boy.