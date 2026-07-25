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JPNN.com - Kriminal

Anggota TNI AD Tewas Dikeroyok dengan 10 Luka Tusuk di Tangerang, Pelakunya

Sabtu, 25 Juli 2026 – 08:41 WIB
Anggota TNI AD Tewas Dikeroyok dengan 10 Luka Tusuk di Tangerang, Pelakunya - JPNN.COM
Kasatreskrim Polres Tangsel AKP Wira Graha Setiawan (kedua kiri) memberikan penjelasan kronologis atas kasus pengeroyokan maut yang menewaskan anggota TNI AD di Tangerang dalam sesi konferensi pers yang dilaksanakan pada Jumat malam (24/7/2026). (ANTARA/Azmi Samsul M)

jpnn.com - Seorang anggota TNI AD berinisial ABS (21) tewas dikeroyok dan ditusuk di Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu (19/7).

Polres Tangerang Selatan (Tangsel), Polda Metro Jaya, mengungkap motif kasus tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan tewasnya anggota TNI AD itu.

Kasatreskrim Polres Tangsel AKP Wira Graha Setiawan menyebut berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, ada tujuh orang yang kini ditetapkan sebagai tersangka.

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Polisi juga menemukan fakta bahwa insiden maut itu dipicu oleh perebutan antrean pesanan sate taichan.

"Motifnya sudah saya sampaikan tadi bahwa bermula dari rebutan antrean sate taichan, kemudian kelompok pelaku dan korban cekcok dengan nada tinggi, terjadi ketersinggungan dan akhirnya memantik pemukulan korban," ujar AKP Wira, Jumat (24/7/2026).

Peristiwa bermula di area parkir sekitar Jalan Raya Pondok Hijau Golf, depan pertigaan Cluster Turqois, Desa Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten sekitar pukul 05.45 WIB.

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Ketika itu kedua belah pihak sedang memesan makanan di tempat yang sama. "Kemudian, para pelaku memesan empat porsi sate taichan, namun pihak korban mengeklaim bahwa sate tersebut adalah pesanan mereka," tuturnya.

Kendati demikian, cekcok antarkedua pihak pun tak terhindarkan hingga situasi memanas yang berujung pada aksi pengeroyokan dan penusukan.

Anggota TNI AD berinisial ABS (21) tewas dikeroyok dan ditusuk di Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang pada Minggu (19/7). Pemicunya sepele..

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TAGS   Anggota TNI  TNI AD  Tewas  dikeroyok  ditusuk  pengeroyokan  Polres Tangsel 
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