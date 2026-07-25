Anggota TNI AD Tewas Dikeroyok dengan 10 Luka Tusuk di Tangerang, Pelakunya

jpnn.com - Seorang anggota TNI AD berinisial ABS (21) tewas dikeroyok dan ditusuk di Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu (19/7).

Polres Tangerang Selatan (Tangsel), Polda Metro Jaya, mengungkap motif kasus tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan tewasnya anggota TNI AD itu.

Kasatreskrim Polres Tangsel AKP Wira Graha Setiawan menyebut berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, ada tujuh orang yang kini ditetapkan sebagai tersangka.

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Polisi juga menemukan fakta bahwa insiden maut itu dipicu oleh perebutan antrean pesanan sate taichan.

"Motifnya sudah saya sampaikan tadi bahwa bermula dari rebutan antrean sate taichan, kemudian kelompok pelaku dan korban cekcok dengan nada tinggi, terjadi ketersinggungan dan akhirnya memantik pemukulan korban," ujar AKP Wira, Jumat (24/7/2026).

Peristiwa bermula di area parkir sekitar Jalan Raya Pondok Hijau Golf, depan pertigaan Cluster Turqois, Desa Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten sekitar pukul 05.45 WIB.

Ketika itu kedua belah pihak sedang memesan makanan di tempat yang sama. "Kemudian, para pelaku memesan empat porsi sate taichan, namun pihak korban mengeklaim bahwa sate tersebut adalah pesanan mereka," tuturnya.

Kendati demikian, cekcok antarkedua pihak pun tak terhindarkan hingga situasi memanas yang berujung pada aksi pengeroyokan dan penusukan.