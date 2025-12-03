Anggun dan Grace Tahir Jadi Wajah Baru W3B Selfcare

jpnn.com, JAKARTA - W3B Selfcare resmi memperkenalkan dua figur perempuan ikonik, Anggun C. Sasmi dan Grace Tahir, sebagai brand ambassador terbaru.

Kehadiran keduanya memperkuat kampanye W3B mengenai filosofi bahwa kulit sehat merupakan fondasi kecantikan yang dapat diakses oleh siapa pun.

Pemilihan Anggun dan Grace dilakukan karena keduanya dinilai mewakili nilai yang sama, yakni pendekatan skincare yang praktis, efektif, dan relevan dengan gaya hidup modern. W3B mengusung konsep perawatan kulit yang sederhana namun tetap menyeluruh.

Sebagai penyanyi internasional dengan mobilitas tinggi, Anggun membutuhkan produk yang mampu bertahan dalam berbagai iklim dan kondisi kerja.

“Ini produk Indonesia. Kalau ada produk lokal yang bagus, kenapa nggak kita dorong? Selama ini Korea, Jepang terus yang di-highlight. Indonesia kapan?” ujar Anggun.

Dia menyebut produk W3B membuat rutinitasnya lebih singkat. “Biasanya kita pakai banyak tahapan. Ini cuma satu sudah cukup,” katanya.

Anggun juga menegaskan bahwa kecantikan tidak semata soal tampilan.

“Yang penting sekarang itu kulit sehat. Saya nggak pakai botox, filler, apa-apa. Kecantikan itu subjektif dan datang dari kepercayaan diri,” tambahnya.