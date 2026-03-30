Angin Puting Beliung Menerjang Desa Mekarsari Pacet, Belasan Bangunan Rusak

jpnn.com - BANDUNG - Bencana alam angin puting beliung menerjang Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (30/3), sekitar pukul 15.00 WIB. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung melaporkan sebanyak 16 bangunan rusak akibat diterjang angin puting beliung tersebut.

“Iya benar sementara 16 bangunan rusak, ini sedang pendataan oleh anggota dan sedang penanganan. Kejadiannya sekitar pukul 15.00 WIB,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (KL) BPBD Kabupaten Bandung Beny Sonjaya di Bandung, Senin (30/3).

Menurut Beny, saat ini tim gabungan masih melakukan penanganan di lokasi terdampak angin puting beliung tersebut. Berdasar data sementara, dia menjelaskan bahwa angin kencang tersebut berdampak pada sejumlah wilayah di Desa Mekarsari, mengakibatkan 15 rumah rusak sedang dan satu rusak berat.

BPBD juga mencatat sejumlah fasilitas umum, seperti Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), sekolah, papan reklame, serta 22 kepala keluarga atau 82 jiwa, termasuk dua lansia dan delapan anak-anak, terdampak peristiwa tersebut.

Meski demikian, BPBD memastikan tidak ada korban jiwa maupun warga yang harus mengungsi akibat kejadian tersebut. “Belum ada data final, sementara tidak ada korban berdasarkan hasil asesmen ini. Nanti kalau sudah ada akan kami sampaikan kembali,” katanya.

Petugas gabungan bersama aparat polsek, satpol PP, dan BPBD Kabupaten Bandung terus melakukan pemantauan dan memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan waspada.

Adapun kebutuhan mendesak yang diperlukan warga terdampak saat ini berupa bantuan bahan pokok, sembari menunggu pendataan lanjutan dari petugas di lapangan. (antara/jpnn)