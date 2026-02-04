Angka 44 di Punggung Dion Markx, Simbol Apa bagi Bek Persib Bandung?

jpnn.com - Bek baru Persib Bandung Dion Markx sudah menentukan identitas barunya untuk musim ini.

Pemain yang direkrut pada paruh kedua BRI Super Leaguei itu akan mengenakan nomor punggung 44 saat tampil bersama Maung Bandung.

Pilihan nomor tersebut bukan keputusan spontan.

Dion mengungkapkan bahwa angka 44 menyimpan cerita personal yang berkaitan erat dengan momen-momen penting dalam perjalanan kariernya sebagai pesepak bola profesional.

"Saat debut di klub sebelumnya, saya pakai 25 dan debut di Timnas Indonesia saya pakai 19. Keduanya digabung menjadi 44," ucap Dion.

Selain faktor historis, Dion juga mempertimbangkan makna angka dalam konteks permainan.

Dia menilai angka 4 memiliki keterkaitan kuat dengan peran pemain bertahan, posisi yang kini diembannya bersama Persib.

"Nomor 4 itu biasanya bertahan, dan begitu juga dalam sistem pertahanan."