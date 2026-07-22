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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Angka Cuan FIFA dari Piala Dunia 2026 Terungkap, Nominalnya Mengejutkan

Rabu, 22 Juli 2026 – 09:41 WIB
Angka Cuan FIFA dari Piala Dunia 2026 Terungkap, Nominalnya Mengejutkan - JPNN.COM
Suasana stadion sebelum pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol vs Argentina. Foto: REUTERS/Jon Durr.

jpnn.com - Piala Dunia 2026 menjadi salah satu proyek paling menguntungkan dalam sejarah FIFA.

Induk organisasi sepak bola dunia itu diperkirakan membukukan pemasukan fantastis setelah turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko resmi berakhir.

Pendapatan FIFA Melonjak

Total pendapatan FIFA dari ajang tersebut diproyeksikan mencapai sekitar USD 15 miliar atau setara Rp 269 triliun.

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Nominal tersebut melampaui proyeksi awal yang sebelumnya dipatok sekitar USD 11 miliar. Ketika dibandingkan dengan penyelenggaraan di Qatar empat tahun lalu, pendapatan FIFA kali ini meningkat hampir dua kali lipat.

Format Baru 48 Negara Jadi Faktor Utama

Besarnya pemasukan itu tidak muncul begitu saja. Format baru yang melibatkan 48 negara membuat jumlah pertandingan bertambah drastis sehingga peluang meraup pendapatan dari berbagai sektor ikut meningkat.

Selain hak siar dan sponsor, penjualan tiket juga memberikan kontribusi besar. FIFA ikut memperoleh komisi dari aktivitas jual beli tiket di pasar sekunder sehingga setiap transaksi menjadi sumber pemasukan tambahan bagi penyelenggara.

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Keberhasilan dari sisi bisnis tersebut diperkirakan akan berdampak pada federasi-federasi anggota FIFA melalui skema distribusi dana. Meski demikian, besaran alokasi untuk masing-masing asosiasi masih menunggu keputusan resmi.

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Piala Dunia 2026 menjadi salah satu proyek paling menguntungkan dalam sejarah FIFA.

Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

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TAGS   FIFA  Piala Dunia 2026  Piala Dunia  Keuntungan Piala Dunia 2026 
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