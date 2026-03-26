Angka Kecelakaan Mudik Turun, Gus Falah Apresiasi Kakorlantas Polri

Kamis, 26 Maret 2026 – 13:11 WIB
Angka Kecelakaan Mudik Turun, Gus Falah Apresiasi Kakorlantas Polri - JPNN.COM
Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru, menyampaikan apresiasi kepada Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, atas menurunnya angka kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2026. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru, menyampaikan apresiasi kepada Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, atas menurunnya angka kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Berdasarkan data PT Jasa Raharja, terjadi penurunan tingkat fatalitas korban jiwa sebesar 28 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jumlah korban meninggal dunia pada mudik dan arus balik Lebaran tahun 2026 tercatat sebanyak 228 orang, menurun dibandingkan 318 orang pada tahun lalu.

Politisi yang akrab disapa Gus Falah itu menilai, capaian ini merupakan hasil kerja keras Kakorlantas Polri beserta seluruh jajaran dalam mengelola arus lalu lintas selama periode Lebaran yang identik dengan lonjakan mobilitas masyarakat.

Baca Juga:

“Penurunan angka kecelakaan ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dan koordinasi yang baik di lapangan. Kami mengapresiasi langkah-langkah strategis yang dilakukan Kakorlantas Polri dan seluruh jajaran,” ujar Gus Falah dalam keterangannya, Kamis (26/3).

Meski demikian, Gus Falah mengingatkan agar upaya perbaikan tidak berhenti. Ia mendorong Kakorlantas Polri untuk terus meningkatkan kualitas pengamanan dan manajemen lalu lintas, sehingga angka kecelakaan dapat terus ditekan pada musim mudik Lebaran di tahun-tahun mendatang.

“Ke depan, kami berharap inovasi dan evaluasi terus dilakukan. Sebab, satu nyawa pun sangat berharga dan harus kita lindungi,” tegasnya.

Baca Juga:

Gus Falah juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan keselamatan berlalu lintas, khususnya pada momentum mudik Lebaran yang menjadi tradisi tahunan di Indonesia. (dil/jpnn)

Meski demikian, Gus Falah mengingatkan agar upaya perbaikan tidak berhenti. Ia mendorong Kakorlantas Polri untuk terus meningkatkan kualitas pengamanan

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

TAGS   Gus Falah  Kakorlantas  kecelakaan mudik  Mudik Lebaran  Polri  PDIP  Komisi III 
BERITA GUS FALAH LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
