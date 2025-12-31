Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Angka Kejahatan Naik 13 Persen, Polresta Bandung Klaim 94% Kasus Tuntas

Rabu, 31 Desember 2025 – 13:15 WIB
Angka Kejahatan Naik 13 Persen, Polresta Bandung Klaim 94% Kasus Tuntas - JPNN.COM
Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono dalam rilis akhir tahun 2025 di Mapolresta Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polresta Bandung menyelesaikan tahun 2025 dengan catatan apik. 94 persen tindak pidana rampung diselesaikan, dengan angka kejahatan yang fluktuatif.

Berdasarkan catatan terjadi kenaikan angka tindak pidana di wilayah Polresta Bandung sebesar 13 persen, atau 2.998 kasus.

Jumlah penyelesaian tindak pidana tahun ini pun mengalami kenaikan sebesar 41 persen atau tertangani 2.805 kasus.

Baca Juga:

Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengatakan secara keseluruhan tahun ini jumlah kasus yang tertangani sebesar 94 persen.

"Tahun 2025 ini Polresta Bandung berhasil menyelesaikan 94% kasus perkara yang masuk. Ini merupakan prestasi yang luar biasa membanggakan bagi kami," kata Aldi, Rabu (31/12/2025).

"Ini terlihat anggota kami benar-benar bekerja, dan masyarakat Bandung kami kira merasakan bagaimana gerak cepat, respons cepat Polresta Bandung dan polsek jajaran dalam merespons kejadian," lanjutnya.

Baca Juga:

Aldi menuturkan tahun ini ada beberapa kasus menonjol yang ditangani Polresta Bandung.

Beberapa di antaranya adalah kasus geng motor sadis di Cimaung, perusakan lahan kebun teh di Pangalengan, pengungkapan rumah produksi obat keras terlarang sebanyak dua juta butir di Bojongsoang, dan tambang emas senilai Rp 1 triliun.

Polresta Bandung menutup 2025 dengan capaian 94 persen penyelesaian kasus, meski angka kriminalitas naik 13 persen sepanjang tahun ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polresta Bandung  Bandung  kejahatan  Angka Kejahatan 
BERITA POLRESTA BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp