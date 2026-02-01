Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Angka Perceraian di Palembang Tembus 3.088 Kasus, Faktor Judi & Ekonomi jadi Pemicu Utama

Minggu, 01 Februari 2026 – 15:11 WIB
Angka Perceraian di Palembang Tembus 3.088 Kasus, Faktor Judi & Ekonomi jadi Pemicu Utama - JPNN.COM
Ilustrasi perceraian. Foto: Pixabay.

jpnn.com, PALEMBANG - Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Palembang mencatatkan sebanyak 3.088 perkara perceraian sepanjang 2025.

Masalah perjudian dan tekanan ekonomi menjadi pemicu utama dibalik tingginya angka keretakan rumah tangga di Palembang.

Berdasarkan data resmi PA Palembang, mayoritas penyebab perceraian didominasi oleh perselisihan terus-menerus sebanyak 2.164 kasus.

Baca Juga:

Sedangkan faktor ekonomi menyumbang 166 perkara, disusul kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 84 perkara dan dampak perjudian sebanyak 51 perkara.

Penguatan mediasi sebagai solusi menyikapi tren tersebut, PA Palembang kini mewajibkan penguatan tahap mediasi bagi setiap pasangan yang berperkara.

Hakim Juru Bicara PA Palembang Muhammad Iqbal menyampaikan pihaknya menargetkan tingkat perdamaian (keberhasilan mediasi) naik menjadi 40 persen pada 2026.

Baca Juga:

"Kami bertekad meningkatkan kualitas mediasi, terutama melalui peran mediator non-hakim yang bersertifikat dan terdaftar. Pembinaan oleh pimpinan terus diupayakan agar efektif menjadi jembatan perdamaian," tutur Iqbal, Minggu (1/2).

Sebagai perbandingan, pada 2025, tingkat keberhasilan mediasi baru menyentuh angka 21 persen.

Masalah judi dan ekonomi menjadi pemicu utama tingginya angka perceraian di Palembang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   perceraian  Cerai  angka perceraian  judi 
BERITA PERCERAIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp