Angkatan Bersenjata Iran Janji Beri Tanggapan Tegas Atas Serangan AS

jpnn.com - MOSKOW - Iran akan merespons tegas serangan Amerika Serikat.

Menurut laporan Press TV, Rabu (8/7), Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Iran berjanji akan memberikan tanggapan tegas terhadap serangan AS di Iran selatan.

Komando tersebut menambahkan bahwa Iran tidak akan mengizinkan AS ikut campur dalam urusan di sekitar Selat Hormuz.

Pada Selasa malam, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan bahwa Amerika Serikat telah melancarkan serangkaian serangan terhadap Iran.

Hal tersebut sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap tiga kapal dagang di Selat Hormuz.

"Komando Pusat AS telah melancarkan serangkaian serangan yang kuat terhadap Iran untuk memberikan dampak besar kepada mereka karena sudah mengincar dan menyerang kapal komersial yang diawaki orang sipil tak bersalah di perairan internasional," kata CENTCOM melalui media sosial X, Selasa.

"Serangan tersebut adalah untuk membalas serangan Iran terhadap tiga kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz. Agresi yang ditunjukkan Iran itu tidak beralasan, berbahaya, dan merupakan pelanggaran yang jelas terhadap gencatan senjata," kata CENTCOM lagi.

Selanjutnya pada hari itu komando tersebut menyatakan telah menyelesaikan operasi, menghantam lebih dari 80 target Iran, termasuk sistem pertahanan udara, sistem rudal anti-kapal, dan perahu-perahu kecil Korps Garda Revolusi Islam. (antara/jpnn)