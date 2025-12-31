Angkot Disetop Sementara, Sopir Semringah Dapat Kompensasi Rp 600 Ribu

Rabu, 31 Desember 2025 – 14:35 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah memutuskan untuk meliburkan operasional angkot selama momen Tahun Baru 2026 atau pada 31 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026.

Sebagai gantinya, mereka kemudian mendapat kompensasi Rp600 ribu untuk libur operasional selama dua hari.

Penyerahan kompensasi dilakukan secara terpusat di Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung.

Para sopir angkot leboh dahulu diarahkan untuk mengisi berkas administrasi yang dibutuhkan untuk keperluan pencairan kompensasi.

Setelah berkas administrasi lengkap, para sopir angkot kemudian diarahkan kembali ke tempat teler yang disediakan langsung BJB.

Hanya butuh waktu sekitar lima menit, para sopir angkot kemudian mendapat uang tunai Rp 600 ribu per orang untuk kompensasi tersebut.

Seusai menerima uang tersebut, para sopir angkot tampak semringah. Mereka mengaku ikut terbantu meski harus libur operasional saat momen Tahun Baru 2026.

"Alhamdulillah, haturnuhun atas bantuannya. Alhamdulillah ada lah buat istirahat, soalnya macet kalau tahun baru," kata Dani, salah seorang sopir angkot trayek Caheum-Ledeng ditemui usai pencairan kompensasi, Rabu (31/12).