‘Angkringan Naik Kelas’ ala Oseng Endok, Estetik, Nyaman & Penuh Citarasa

Rabu, 19 November 2025 – 06:34 WIB
Di tengah perubahan gaya hidup masyarakat, Oseng Endok menawarkan pengalaman baru untuk menikmati kuliner khas Indonesia. Foto: dok Oseng Endok

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah perubahan gaya hidup masyarakat, Oseng Endok menawarkan pengalaman baru untuk menikmati kuliner khas Indonesia.

Pemilik Oseng Endok Ello MG mengatakan mengusung konsep "angkringan naik kelas", Oseng Endok berhasil menggabungkan kehangatan khas angkringan tradisional dengan kenyamanan dan estetika modern.

“Sekaligus memposisikan diri sebagai urban late-night spot bagi mereka yang mencari tempat menongkrong santai, aman, dan penuh cita rasa, dan buka hingga pukul 04:00 WIB,” ungkap Ello.

Menurut Ello, ide itu berangkat dari kebiasaan sederhana masyarakat yang gemar menikmati makanan hangat dan obrolan santai di malam hari.

"Kami melihat gaya hidup masyarakat urban saat ini butuh tempat seperti angkringan, hangat, sederhana, tetapi dengan suasana lebih nyaman dan bersih," ungkap pria yang juga kreator konten dengan lebih dari 9,8 juta pengikut di TikTok ini.

Ello menegaskan jargon "naik kelas" bukan berarti meninggalkan akar tradisi, melainkan memberi pengalaman yang lebih baik tanpa kehilangan jiwa sederhananya. 

Oseng Endok tetap menyajikan menu klasik seperti menu telur, nasi hangat, aneka sambal, dan sate-satean, tetapi dengan tempat yang bersih dan estetik, tetap merakyat dan memiliki standar kualitas tinggi.

Oseng Endok tidak hanya ingin menjadi tempat makan malam, tetapi juga ruang bagi siapa pun yang ingin beristirahat dari hiruk-pikuk kota. 

