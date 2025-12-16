Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Angkutan Barang di Sumsel Dibatasi Selama Libur Nataru

Selasa, 16 Desember 2025 – 19:45 WIB
Angkutan Barang di Sumsel Dibatasi Selama Libur Nataru
Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Ari Narsa. Foto: Diskominfo Sumsel.

jpnn.com - Operasional angkutan barang di Provinsi Sumatera Selatan akan dibatasi selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 550.11/3/4011/Dishub/2025 yang ditetapkan pada 10 Desember 2025. 

Dalam keputusan tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru menetapkan pengaturan jenis kendaraan dan waktu operasional angkutan barang di seluruh ruas tol dan non tol di Sumsel.

“Pembatasan ini diberlakukan untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Ari Narsa, Selasa (16/12/2025).

Kata Ari, pembatasan berlaku bagi mobil barang dengan jumlah sumbu tiga atau lebih, kendaraan yang menggunakan kereta tempelan atau gandengan, serta kendaraan yang mengangkut bahan tambang seperti tanah dan pasir maupun bahan bangunan.

Untuk ruas tol, pembatasan operasional diterapkan selama 24 jam, mulai pukul 00.00 WIB hingga 24.00 WIB pada 20, 21, 25, 26, 27, dan 28 Desember 2025 serta 2, 3, dan 4 Januari 2026. 

Sementara itu, pada ruas non tol, pembatasan diberlakukan pada jam sibuk, yakni pukul 05.00 WIB hingga 22.00 WIB pada 20, 21, 24, 25, 26, 27, dan 28 Desember 2025 serta 2, 3, dan 4 Januari 2026.

“Namun, angkutan yang membawa bahan bakar minyak dan gas, bahan kebutuhan pokok, pupuk dan pakan ternak, logistik penanganan bencana alam, serta pengangkutan uang tunai tetap diperbolehkan melintas,” kata Ari. 

Selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), operasional angkutan barang di Sumsel dibatasi. Begini penjelasannya.

