Animo Anak Muda Indonesia Berhaji Tinggi, tetapi 2 Masalah Belum Teratasi

jpnn.com - Animo kalangan muda Islam di Indonesia untuk berhaji ternyata sangat besar. Fenomena itu tercatat dalam data terbaru aplikasi Muslim Pro yang memperlihatkan adanya pergeseran tren antargenerasi dalam memandang pencapaian spiritual.

Muslim Pro merupakan aplikasi gaya hidup Muslim dengan 190 juta unduhan di 190 juta negara. Survei platform terpopuler di kalangan muslim itu menunjukkan 81 persen respondennya memilih kemudahan perencanaan haji, umrah, atau zakat sebagai fitur yang paling diinginkan dalam akun tabungan berbasis syariah.

Di antara responden berusia 23–39 tahun, permintaan akan fitur perencanaan religi — termasuk persiapan haji — mencapai 66 persen. CEO Muslim Pro Nafees Khundker mengungkapkan bagi sebagian generasi muda Islam di Indonesia, haji dan umrah tidak lagi dipandang sebagai tujuan saat hidup sudah mapan, tetapi sudah menjadi bagian dari cita-cita hidup yang hendak diwujudkan sejak dini.

“Kami melihat adanya perubahan perilaku yang signifikan,” ujar Nafees Khundker melalui siaran pers, Kamis (21/5/2026.

Group Managing Director Muslim Pro itu menjelaskan muslim muda saat ini jauh lebih terbuka dalam membicarakan aspirasi spiritual mereka dibandingkan generasi sebelumnya. “Keinginan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah di usia muda kini makin dipandang sebagai bagian dari tujuan hidup personal,” imbuhnya.

Nafees juga mendedahkan soal kalangan muda saat ini yang kian aktif mengeksplorasi identitas, aspirasi, hingga spiritualitas mereka secara daring di tengah dominasi platform digital dalam kehidupan sehari-hari.

Dia merujuk data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), yang menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221,5 juta orang atau setara 79,5 persen dari populasi nasional.

Bagi jutaan Muslim muda yang tumbuh di era digital, tutur Nafees, ruang daring tidak lagi hanya menjadi tempat hiburan atau interaksi sosial. Platform digital kini juga menjadi ruang refleksi diri, pembelajaran agama, hingga tempat merencanakan tujuan hidup jangka panjang.