Animo Investasi Saham Meningkat, Stockbit Hadirkan Sistem Keamanan Terdepan

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya jumlah investor dan minat masyarakat terhadap investasi saham, keamanan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan sebelum mernilih platform atau aplikasi investasi saham.

Pasalnya, serangan siber dan ancaman di dunia digital tidak rengena| stirahet serta dapat terjadi kapan saja dan rmenimpa siapa saja.

Menyikapi hal ini, aplikasi investasi terdepan di Indonesia, Stockbit menghadirkan ftur keamanan berlapis yang membuat masyarakat dapat berinvestasi dengan tenang.

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Stockbit secara konsisten meningkatkan sistem keamanan berlapis untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Stockbit telah menerapkan sistem 3 Factor Authentication (3FA), yang meliputi Face Recognition, Trusted Device, dan Freeze Account Teknologi Face Recognition, Stockbithadirkan sebagai lapisan keamanan tambahan untuk memastilkan bahwa hanya pemilik akun yang dapat mengakses dan melakukan transaksi dalam akun trading mereka.

Pengguna akan mendapatkan notifkasi apabila terjadi signin secara ilegal, sama dengan pengalaman keamanan seperti sat menggunakan aplikasi Gmail atau Apple ID. Dengan fitur Trusted Device, sistemn Slockbit secara otoatis menolak setilap percobaan login dari perangkat yang tidak dikenal.

Selain itu, sistem Multiple Verification memastikan setiap aktivitas penting dalam akun melalui proses verifkasi tambahan sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sementara itu, Freeze Account adalah fitur yang memungkinkan investor untuk mengunci atau membekukan akun secara sementara apabila terdeteksi atau dicurigai adanya aktivitas yang tidak wajar.