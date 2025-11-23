Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Animo Peserta MLSC 2025 Membeludak, Timo Scheunemann Perketat Seleksi Pemain Muda

Minggu, 23 November 2025 – 20:54 WIB
Animo Peserta MLSC 2025 Membeludak, Timo Scheunemann Perketat Seleksi Pemain Muda - JPNN.COM
Pelatih MilkLife Soccer Challenge, Timo Scheuneman saat hadir di Kingkong Soccer Arena, Minggu (23/11). Foto: Dokumentasi MLSC 2025

jpnn.com - Ajang MilkLife Soccer Challenge (MLSC) 2025 seri Jakarta menarik perhatian Timo Scheunemann.

Mantan pelatih Timnas Putri Indonesia U-16 tersebut menilai dari event yang digelar di Kingkong Soccer Arena dan Stadion Atang Sutresna Kopassus, Cijantung, sejak 7/11 hingga Minggu (23/11/2025), mulai muncul bibit-bibit pesepak bola putri.

Pria kelahiran 29 November 1973 itu mengaku selektif dalam memilih pemain. Besarnya animo peserta membuat dirinya sempat kesulitan menjaring beberapa nama yang benar-benar potensial.

Baca Juga:

Sejauh ini, dari ajang MLSC 2025, beberapa pemain menjanjikan tidak hanya muncul di Jakarta, tetapi juga di Kudus, Semarang, Surabaya, Tangerang, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Solo, hingga Malang.

"Kemunculan banyaknya bakat yang bisa dikembangkan lebih jauh membuat kami ekstra hati-hati dalam menjaring talenta-talenta terbaik," ujar Timo. 

MLSC 2025 seri Jakarta diikuti oleh 2.659 siswi dari 156 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kawasan Ibu Kota dan sekitarnya.

Baca Juga:

Besarnya antusiasme peserta diharapkan mampu melahirkan generasi pesepak bola putri yang kelak dapat memperkuat tim nasional.

Pada ajang tersebut, SDN Cipinang Muara 19 Pagi keluar sebagai juara KU-10 seusai mengalahkan SDN Cipayung 02 melalui adu penalti dengan skor 3-2.

Ajang MilkLife Soccer Challenge (MLSC) 2025 seri Jakarta menarik minat Timo Scheunemann, Minggu (23/11)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MLSC 2025  MLSC seri Jakarta  MilkLife Soccer Challenge  Timo Scheunemann 
BERITA MLSC 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp