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JPNN.com - Olahraga

Anindya Bakrie Ungkap Kunci Lahirkan Atlet Juara Dunia

Senin, 29 Juni 2026 – 01:01 WIB
Anindya Bakrie Ungkap Kunci Lahirkan Atlet Juara Dunia - JPNN.COM
Ketua Umum PB Akuatik Indonesia Anindya Bakrie. Foto: Kadin

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PB Akuatik Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyebut kebijakan anggaran pemusatan latihan nasional (Pelatnas) dengan skema multiyears yang didorong Presiden Prabowo Subianto menjadi fondasi penting jika Indonesia ingin benar-benar bersaing di level dunia.

Menurut Anindya, prestasi internasional tidak mungkin diraih hanya dengan program jangka pendek atau anggaran yang berubah setiap tahun. 

Atlet membutuhkan pembinaan yang konsisten sejak usia dini hingga mencapai puncak performa.

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"Untuk mencetak atlet-atlet Indonesia yang berprestasi di tingkat dunia, dibutuhkan pembinaan jangka panjang. Ini tentu membutuhkan anggaran yang multiyears, bukan dianggarkan per tahun," ujar Anindya.

Pria yang juga menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia itu menilai negara-negara langganan juara di Asian Games maupun Olimpiade telah membuktikan keberhasilan mereka lahir dari sistem pembinaan berkelanjutan yang didukung pendanaan jangka panjang.

Untuk itu, PB Akuatik Indonesia mendukung penuh langkah pemerintah melalui Presiden Prabowo dan inisiatif Menpora Erick Thohir dalam menyiapkan skema pendanaan yang lebih berkesinambungan bagi olahraga nasional.

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Anindya menjelaskan PB Akuatik Indonesia yang membawahi cabang renang, polo air, loncat indah, renang artistik, hingga renang perairan terbuka juga telah menyusun peta jalan pembinaan atlet yang selaras dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Ia menegaskan dukungan anggaran tidak boleh hanya difokuskan untuk Pelatnas.

Ketua Umum PB Akuatik Indonesia Anindya Novyan Bakrie mendukung kebijakan anggaran pelatnas dengan skema multiyears.

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TAGS   Anindya Bakrie  Atlet  Akuatik Indonesia  Anindya Novyan Bakrie 
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