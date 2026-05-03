JPNN.com - Entertainment - Seleb

Anisa Rahma Ungkap Penyebab Kebakaran Rumah Orang Tuanya di Bandung

Minggu, 03 Mei 2026 – 10:11 WIB
Anisa Rahma bersama suaminya, Anandito Dwis di lokasi kebakaran. Foto: Instagram/anisarahma_12

jpnn.com, BANDUNG - Mantan personel Cherrybelle, Anisa Rahma mengungkap penyebab rumah orang tuanya di Bandung, terbakar pada Kamis (30/4) dini hari.

Adapun kebakaran yang terjadi sekitar pukul 02.30 WIB itu menghanguskan bagian belakang rumah bertingkat dua yang selama ini ditempati oleh ibu Anisa.

Anisa Rahma mengungkapkan dugaan penyebab kebakaran berasal dari lilin yang lupa dimatikan.

“Karena lilin, ketiduran,” ujar Anisa saat ditemui di lokasi, Jumat (1/5).

Akibatnya, api diduga mulai muncul dari area sekitar lilin dan kemudian membesar tanpa disadari penghuni rumah.

Suami Anisa, Anandito Dwis, mengatakan kebakaran baru diketahui setelah mertuanya terbangun dan menyadari adanya api.

“Setengah tiga subuh mamah bangun, teriak kebakaran, kami langsung bangun dan sigap,” kata Anandito.Dia menambahkan, saat kejadian seluruh anggota keluarga berada di lantai dua sehingga api lebih dulu membesar di bagian bawah.

Menurut Anisa, kondisi penghuni yang tertidur membuat api tidak segera terdeteksi dan mempercepat penyebaran ke bagian belakang rumah.

