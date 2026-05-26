Anji Ungkap Fakta Soal Pernikahan dengan Dena Desy

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Anji Manji mengungkap fakta terkait pernikahan dirinya dengan Dena Desy.

Menurutnya, pernikahannya merupakan salah satu langkah menjalankan wasiat dari ibunda, Siti Sundari yang berpulang 26 Maret 2026.

"Menjalankan Wasiat. 2 hari sebelum berpulang, Mama bilang 'Segerakanlah menikah dengan Desy'. Beberapa jam sebelum berpulang pun, Mama bicara sama Mas @lukitoyusup, personal assistant saya, supaya saya segera menikah," ungkap Anji melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

"Sebenarnya, Mama adalah salah satu model MV lagu baru saya, KAU. Tapi takdir berkata lain, Mama berpulang 3 hari sebelum tanggal shooting. Jadi selain menemukan tempat pulang, pernikahan dengan @desyskalit adalah menjalankan wasiat," lanjutnya.

Selain itu, Anji menyatakan bahwa pernikahan dirinya dan Dena Desy sejatinya digelar secara tertutup.

Akan tetapi, kabar bahagia dari mantan vokalis Drive tersebut tetap disebarluaskan oleh tamu yang hadir.

"Seharusnya sifatnya private, makanya diadakan di rumah. Bahkan dari keluarga besar, saya hanya mengundang Pakde (kakaknya Mama) untuk menjadi saksi. Saya tidak ada post apa pun. Namun apa daya, para sahabat yang datang tidak mampu menahan keinginan untuk membagikan kabar bahagia ini. Terjadilah," beber pelantun Kau itu.

Sebagai penutup unggahan, Anji memohon doa untuk pernikahan dirinya dan Dena Desy.