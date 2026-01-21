Anne Hathaway Kenang Persahabatan Dua Dekade dengan Valentino Garavani

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Anne Hathaway mengenang kebersamaan panjangnya dengan perancang busana legendaris Valentino Garavani yang wafat di Roma, Selasa (20/1).

Melalui unggahan di media sosial, Anne menyampaikan duka mendalam atas kepergian sosok yang telah hadir dalam hidupnya selama dua dekade.

“Selama dua puluh tahun terakhir, merupakan kehormatan luar biasa bagi saya untuk mengenal, mencintai, dan dirawat oleh Valentino Garavani yang hebat,” tulis Anne Hathaway.

Anne mengungkapkan, meski Valentino dikenal sebagai desainer besar dunia, hubungan mereka terjalin sangat dekat layaknya keluarga.

Dia mengenang bagaimana Valentino selalu mengirimkan bunga setiap ulang tahunnya, membuatnya tertawa, hingga menjadi teman berdansa dan karaoke di banyak momen berharga.

“Beliau adalah seorang Titan di dunia mode, tetapi juga sahabat terkasih saya yang mendidik dan membesarkan saya, membuat dunia saya jauh lebih cerah dan lebih indah dari yang pernah saya bayangkan,” tulis Anne.

Dalam unggahan tersebut, Anne turut membagikan sejumlah foto kebersamaannya dengan Valentino di berbagai kesempatan.

Dia tampak anggun mengenakan busana rancangan Valentino, termasuk momen istimewa saat pernikahannya pada 2012.