JPNN.com - Dahlan Iskan

Anomali Iran

Oleh: Dahlan Iskan

Sabtu, 17 Januari 2026 – 07:27 WIB
Anomali Iran - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Saya mati kutu: tujuh kenalan saya yang tinggal di Iran sulit dihubungi. Kiriman WA saya tidak terjawab: centang satu. Berarti benar: internet di sana sedang diblokade oleh pemerintahnya.

"Jangankan internet. Starlink-nya Elon Musk saja berhasil diblokade," ujar Dr. Muhsin Labib, tokoh nomor satu syiah di Indonesia.

Anomali IranPotret aksi demonstrasi di Iran yang sempat beredar di media sosial sebelum adanya pembatasan akses internet.--

Elon memang mengumumkan: untuk warga Iran bisa menggunakan Starlink. Semua warga Iran tidak usah bingung. Tidak dapat internet bisa langsung ke satelit. Pakai Starlink. Gratis.

Langkah Starlink seperti itulah yang memperjelas adanya campur tangan Amerika di Iran. Agar rakyat Iran berontak. Dan, itu sudah terjadi.

Demo besar-besaran meledak di Teheran. Juga di kota-kota besar lainnya.

Foto-foto yang dilansir media Barat menunjukkan besarnya demonstrasi itu, bahkan seorang warga Iran di Jakarta –seperti Anda baca di medsos– memastikan yang terjadi bukan lagi demo. Itu sudah revolusi.

Kalau saja internet tidak diblokade bisa jadi demo itu memang bisa meningkat: jadi revolusi.

Saya mati kutu: tujuh kenalan saya di Iran sulit dihubungi. Kiriman WA saya tidak terjawab: centang satu. Berarti benar: internet di sana diblokade.

