Entertainment - Gosip

Anrez Adelio Ungkap Alasan Tak Dampingi Icel saat Persalinan

Selasa, 03 Februari 2026 – 22:17 WIB
Anrez Adelio. Foto: Instagram/anzadelio

jpnn.com, JAKARTA - Friceilda Prillea alias Icel telah melahirkan buah hatinya, beberapa waktu lalu. Namun, Anrez Adelio tak tampak mendampingi proses persalinan Icel.

Pesinetron 28 tahun itu sudah berusaha untuk menjalin komunikasi demi bisa hadir di sisi Icel saat proses persalinan.

Namun, Anrez mengaku dirinya tak mendapat respons positif, meski sudah berupaya meminta izin untuk mendampingi.

"Ya sudah, memang mau mendampingi, cuma kan emang tidak diberikan alamat dan tidak dikasih apa segala macamnya," ujar Anrez Adelio di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/2).

"Ya intinya aku sudah mau minta untuk mendampingi, cuma emang dari pihak sananya merasa tidak perlu atau tidak mau, aku enggak tahu ya, tidak perlu, tidak mau atau tidak apa, ya kami hargai," sambungnya.

Dia mengaku sudah berupaya menghubungi Icel dan juga adiknya.

Namun menurutnya, pihak Icel tak memberitahu lokasi persalinan perempuan tersebut.

"Sempat dibalas, tetapi enggak kasih alamat ya, sedangkan kan aku butuhnya alamat untuk datang ke sana segala macam begitu," tuturnya.

