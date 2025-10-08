Anselmus Arfin Tewas Ditembak KKB di Intan Jaya

jpnn.com, TIMIKA - Seorang pekerja jalan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, ditembak mati Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Peristiwa tersebut pada Rabu (8/10) pagi. Korban diketahui bernama Anselmus Arfin (25), karyawan PT TJP.

Saat kejadian, korban sedang melakukan pengukuran jalan di Kampung Ndugusiga.

"Aksi penembakan terjadi sekitar pukul 10.20 WIT. Saat itu korban bersama empat rekannya sedang menggunakan traktor untuk melakukan pengukuran jalan di area perbatasan Kampung Ndugusiga dan Bambu Kuning. Tiba-tiba terdengar satu kali letusan tembakan dari arah kiri jalan, yang mengenai dada kiri korban hingga tembus ke punggung," kata Kepala Operasi Damai Satgas Cartenz Brigjen Pol. Faizal Ramadhani dalam keterangan tertulis, Rabu.

Melihat rekannya tertembak, Muhammad Rasyid bersama karyawan lain langsung mengevakuasi korban ke RSUD Sugapa. Namun nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak yang dialaminya.

Personel Satgas Ops Damai Cartenz yang dipimpin Satgas Gakkum AKP Ojan Prabowo langsung melakukan pengejaran bersama prajurit TNI. Sebagian lagi melakukan monitoring di RSUD Sugapa serta berkoordinasi dengan pihak perusahaan.

Berdasarkan hasil pemantauan awal, aksi penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok KKB dipimpin Daniel Aibon Kogoya yang kerap beroperasi dan membuat ulah di wilayah Intan Jaya.

Brigjen Faizal mengutuk keras aksi brutal tersebut dan menegaskan bahwa tindakan KKB telah menghambat proses pembangunan infrastruktur di Papua, termasuk proyek strategis seperti jalan.