Anshar Ilo: Prabowo Layak Dua Periode Demi Keberlanjutan Pembangunan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo menegaskan Presiden Prabowo Subianto layak dan bahkan wajib melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode.

Menurutnya, kesinambungan kebijakan dan stabilitas nasional menjadi alasan utama agar agenda besar pemerintahan tidak terputus di tengah jalan.

Anshar menilai sejak awal masa pemerintahan, Prabowo telah menunjukkan arah kepemimpinan yang tegas, terukur, dan berorientasi pada kepentingan strategis bangsa, mulai dari penguatan pertahanan negara, kedaulatan pangan dan energi, hingga konsolidasi stabilitas politik dan keamanan nasional.

“Program-program besar yang sedang dijalankan Presiden Prabowo tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu periode. Dua periode adalah kebutuhan objektif, bukan sekadar ambisi politik,” ujar Anshar Ilo dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).

Dia menambahkan kepemimpinan Prabowo juga dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Hal tersebut terlihat dari diplomasi aktif dan langkah-langkah strategis pemerintah dalam membangun kerja sama internasional yang saling menguntungkan.

Menurut Anshar, pergantian kepemimpinan yang terlalu cepat justru berpotensi mengganggu arah pembangunan nasional dan melemahkan konsistensi kebijakan jangka panjang.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk berpikir rasional dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok.