Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Anshor Mu'min Soroti Kontras Keamanan Ibu Kota dan Jabar saat May Day

Sabtu, 02 Mei 2026 – 13:45 WIB
Presiden Prabowo Subianto melemparkan kemejanya usai berorasi di hadapan para buruh saat peringatan May Day di Monas, Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Pengamat kepolisian yang juga Sekretaris Jenderal Komite Anti-Korupsi Indonesia (KAKI) Anshor Mu'min menyoroti dinamika pengamanan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026.

Anshor menilai bahwa kesigapan yang ditunjukkan oleh jajaran Polda Metro Jaya dalam mengawal jalannya peringatan May Day di kawasan Monas, Jakarta, merupakan sebuah pencapaian profesionalisme yang patut mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari masyarakat.

Anshor Mu&#039;min Soroti Kontras Keamanan Ibu Kota dan Jabar saat May DayKelompok perusuh membakar pos polisi dan merusak lampu lalu lintas di simpang Jalan Cikapayang - Tamansari, Kota Bandung, Jumat (1/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

Terlebih lagi, kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tengah massa buruh menuntut standar keamanan yang nyaris tanpa celah, dan jajaran Polri di Jakarta telah membuktikan kapasitasnya dalam menjaga situasi tetap tertib, aman, serta kondusif bagi semua pihak.

"Keberhasilan luar biasa ini berakar pada kemampuan deteksi dini yang sangat tajam oleh Polda Metro Jaya, di mana petugas berhasil mengamankan sedikitnya 101 orang yang diduga kuat akan melakukan tindakan provokatif dan kerusuhan," kata Anshor.

Dalam operasi pencegahan tersebut, polisi juga menyita berbagai barang bukti berbahaya seperti bom molotov, dokumen rencana kericuhan, senjata tajam, ketapel beserta pelurunya, hingga paku beton yang secara spesifik disiapkan untuk merusak fasilitas publik serta pembatas jalan.

"Upaya penggagalan rencana perusakan infrastruktur saat orasi berlangsung ini menunjukkan bahwa Polri di wilayah Ibu Kota tidak hanya bekerja secara reaktif, melainkan sangat proaktif dalam memetakan potensi ancaman sebelum eskalasi terjadi di lapangan," tuturnya.

Menurut Anshor Semua keberhasilan ini karena Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya benar-benar bekerja profesional serta kerja sama yang solid antara Pori, TNI dan pemerintah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   May Day  Keamanan  Polri  Jabar  Jakarta  Polda Metro Jaya  Polda Jabar 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp