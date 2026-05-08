JPNN.com - Nasional - Hukum

Anshor: Penyebutan Nama Djaka Budhi Utama di Kasus Impor Bukan Berarti Melakukan Pidana

Jumat, 08 Mei 2026 – 21:43 WIB
Tiga terdakwa kasus dugaan suap kepada sejumlah pejabat di DJBC, John Field (kiri), Dedy Kurniawan (kanan) dan Andri (tengah) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (6/5/2026). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga /YU

jpnn.com - Sekretaris Jenderal Komite Anti Korupsi Indonesia (KaKI) Anshor Mum'in menyoroti penyebutan nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama muncul dalam surat dakwaan Pemilik PT Blueray Cargo John Field.

John Field merupakan salah satu terdakwa dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam dakwan, Djaka disebut sebagai salah satu pihak dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu yang melakukan pertemuan dengan pengusaha-pengusaha kargo, di antaranya yang hadir salah satunya adalah John Field dari Blueray Cargo (Group).

Konon dalam pertemuan yang dilaksanakan pada Juli 2025 itu, Djaka juga didampingi oleh pejabat DJBC yang lain.

Anshor mengatakan bahwa biasanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun dakwaan berdasarkan hasil penyidikan.

"Seseorang mungkin disebut karena berada di lokasi, mengetahui kejadian, atau berkaitan dengan tersangka, namun tidak berarti dia melakukan tindak pidana," ujarnya, Jumat (8/5/2026).

Menurut Anshor, munculnya nama seseorang dalam persidangan tidak otomatis menjadi bukti kesalahan. Kepastian keterlibatan ditentukan melalui pembuktian di persidangan (saksi, alat bukti, keterangan ahli).

Sebab dalam hukum pidana, katanya, ada perbedaan antara pembuat utama (dader), orang yang menyuruh lakukan, orang yang turut serta (medepleger), dan orang yang membantu melakukan (medeplichtige).

