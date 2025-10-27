ANTAM dan PT GAG Nikel Raih Penghargaan di Ajang Subroto Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) bersama anak usahanya PT GAG Nikel, meraih penghargaan Subroto Award 2025 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Keduanya menerima penghargaan dalam kategori Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Mineral dan Batubara Terinovatif.

Penghargaan tersebut diserahkan pada malam puncak Subroto Award 2025 yang digelar di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (24/10), dan disaksikan oleh Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia.

ANTAM diwakili oleh Munadji, Java Region CSR & ER Sub Division Head, sementara PT GAG Nikel diwakili oleh Syarif Faisal Alkadrie, Direktur Utama.

“Penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa inovasi dan program pemberdayaan yang dijalankan ANTAM benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ini adalah penghargaan tertinggi di sektor ESDM, dan kami bersyukur dapat mempertahankannya selama dua tahun berturut-turut,” ujar Corporate Secretary ANTAM, Wisnu Danandi Haryanto.

Wisnu menjelaskan Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor ANTAM telah mengembangkan program perlindungan usaha dan lingkungan melalui kelompok ternak domba Garut.

Program ini berhasil menunjukkan hasil positif setiap tahunnya — salah satu kelompok ternak yang awalnya menerima bantuan 50 ekor domba pada 2021, kini telah berkembang menjadi lebih dari 800 ekor.

Ke depan, ANTAM juga akan memperluas program ke sektor pertanian dengan pengembangan kelompok tani dan hasil sayuran beragam untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.