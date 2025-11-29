Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Antar Jenazah Gary Iskak ke Pemakaman, Istri Tampak Sembab dan Lemas

Sabtu, 29 November 2025 – 17:36 WIB
Antar Jenazah Gary Iskak ke Pemakaman, Istri Tampak Sembab dan Lemas - JPNN.COM
Istri mendiang Gary Iskak, Richa Novisha membawa foto almarhum suami saat di pemakanam. Foto Firda/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Gary Iskak dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Sabtu (29/11).

Istri mendiang Gary Iskak, Richa Novisha tampak lemas dan sembab matanya saat naik ke ambulans menuju masjid untuk mensalatkan suaminya.

Richa Novisha berjalan keluar dari rumah duka dengan mata sembab dan dirangkul oleh beberapa orang.

Dia menunduk dengan wajah yang tampak sedih sambil berjalan menuju ambulans. Tak ada kata apa pun yang disampaikan.

Adapun Gary Iskak disalatkan di Masjid dekat rumah duka kawasan Tangerang Selatan, Banten, sekitar pukul 15.20 WIB.

Selanjutnya, bintang Film D'Bijis itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Sebagai informasi, Gary Iskak meninggal dunia pada Sabtu, 29 November 2025 pukul 00.30 WIB usai mengalami kecelakaan motor tunggal. (mcr7/jpnn)

Istri mendiang Gary Iskak, Richa Novisha tampak lemas dan matanya sembab ketika naik ke ambulans.

Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Firda Junita

