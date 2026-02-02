Close Banner Apps JPNN.com
Bulutangkis

Anthony Ginting Bangkit, Tim Indonesia Siap Berperang di Kejuaraan Asia Beregu 2026

Senin, 02 Februari 2026 – 17:00 WIB
Anthony Ginting Bangkit, Tim Indonesia Siap Berperang di Kejuaraan Asia Beregu 2026
Anthony Sinisuka Ginting. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Tim bulu tangkis Indonesia kembali dihadapkan pada jadwal padat.

Setelah melakoni rangkaian turnamen World Tour sejak awal tahun, skuad Merah Putih kini langsung mengalihkan fokus ke Kejuaraan Asia Beregu 2026.

Ajang beregu putra dan putri tingkat Asia tersebut akan berlangsung di Qingdao Conson Gymnasium, China, pada 3–8 Februari mendatang.

Indonesia telah lebih dahulu mengirim sebagian besar pemainnya ke Qingdao sejak Minggu (1/2/2026) meski komposisi tim belum sepenuhnya lengkap.

Masih ada tujuh atlet yang dijadwalkan menyusul dari Bangkok seusai tampil di final Thailand Masters 2026.

Mereka adalah Moh. Zaki Ubaidillah, Leo Rolly Carnando, Bagas Maulana, Raymond Indra, Nikolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadhanti, serta Amallia Cahaya Pratiwi.

Kendati demikian, persiapan tim tidak mengalami kendala berarti. Tim beregu putra tetap menjalani latihan sesuai rencana menjelang laga perdana Grup D melawan Myanmar, Selasa (3/2/2026).

Kapten tim Indonesia Anthony Sinisuka Ginting menilai hasil positif yang diraih sejumlah pemain dalam dua pekan terakhir menjadi modal berharga.

Seusai maraton turnamen, tim bulutangkis Indonesia kembali diuji di Kejuaraan Asia Beregu 2026. Apa kata Ginting jelang lawan Myanmar?

