JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Anthony Ginting Mundur dari Korea Masters 2025, PBSI Ungkap Kondisi Sebenarnya

Senin, 03 November 2025 – 20:00 WIB
Anthony Ginting Mundur dari Korea Masters 2025, PBSI Ungkap Kondisi Sebenarnya
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Anthony Sinisuka Ginting dipastikan tidak akan tampil di Korea Masters 2025.

Pebulu tangkis kelahiran Cimahi itu mengalami cedera pada bagian pinggang bawah setelah berlaga di French Open 2025.

Ginting Belum Fit 100 Persen

Asisten pelatih tunggal putra PBSI Harry Hartono menyebut kondisi Ginting belum cukup fit untuk kembali ke lapangan.

"Anthony Sinisuka Ginting tidak bisa bermain di Korea Masters karena ada kendala pinggang bagian bawah yang cukup mengganggu."

"Kondisi ini terasa setelah pertandingan di French Open kemarin," ucap Harry.

Absen Beberapa Waktu ke Depan

Setelah kembali ke Tanah Air, tim medis Pelatnas PBSI langsung melakukan pemeriksaan mendalam.

Hasilnya, Ginting direkomendasikan untuk beristirahat total selama beberapa waktu ke depan agar cedera tidak makin parah.

"Sekarang sudah ada penanganan dari tim medis pelatnas dan diharuskan untuk istirahat dalam beberapa waktu ke depan," tambah Harry.

Anthony Sinisuka Ginting dipastikan tidak akan tampil di Korea Masters 2025. PBSI jelaskan kondisi sebenarnya.

