Anthony Sinisuka Ginting Cedera Menjelang Korea Masters 2025, Begini Kondisinya

Selasa, 04 November 2025 – 03:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Anthony Sinisuka Ginting kembali mengalami cedera saat akan tampil di Korea Masters 2025.

Tunggal putra kelahiran 20 Oktober 1996 itu absen dari turnamen BWF Super 300 tersebut seusai mengalami masalah di bagian pinggang.

Asisten pelatih tunggal putra utama Pelatnas Cipayung, Harry Hartono mengungkapkan bahwa Ginting sementara harus absen untuk pemulihan cedera.

Sejak tampil di French Open 2025, pemain binaan SGS Bandung itu sudah tidak nyaman di bagian pinggang.

“Anthony Sinisuka Ginting tidak bisa bermain di Korea Masters karena ada kendala pinggang bagian bawah yang cukup mengganggu. Kondisi ini terasa setelah pertandingan di French Open kemarin,” kata Harry Hartono.

Penampilan Anthony Sinisuka Ginting sejauh ini masih belum stabil setelah mengalami cedera di bagian bahu.

Performa peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu menurun drastis hingga kini berada di posisi ranking ke-57 dunia.

Comeback Anthony Sinisuka Ginting di sektor tunggal putra layak dinantikan.