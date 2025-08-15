Anthony Sinisuka Ginting Diharapkan Maksimal di Kejuaraan Dunia 2025

Jumat, 15 Agustus 2025 – 00:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Anthony Sinisuka Ginting masih menjalani pemulihan cedera di bagian bahu.

Pemain kelahiran 20 Oktober 1996 tersebut tengah mempersiapkan diri tampil di BWF World Championships 2025.

Pelatih sektor tunggal putra Indonesia Indra Wijaya mengungkapkan pemain binaan PB SGS Bandung tersebut terus berpacu dengan waktu pulih dari cedera.

Baca Juga: Begini Progres Penyembuhan Cedera Bahu Anthony Sinisuka Ginting

Saat ini peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 tersebut menunjukkan perkembangan yang luar biasa dari pemulihan cedera.

Diharapkan dalam beberapa pekan menuju Kejuaraan Dunia 2025 permainan terbaik Ginting bisa kembali.

“Persiapan Ginting baik dari latihan maupun penampilan di lapangan, sangat baik. Tinggal bagaimana momentum ini dibawa ke pertandingan,” ujar mantan pelatih Lee Zii Jia tersebut.

“Harapan saya tentu dia bisa menunjukkan performa terbaik,” katanya.

Performa pemain asal Cimahi itu belum sepenuhnya pulih saat turun pada Japan Open 2025 dan China Open 2025 dengan langsung tersingkir di 32 besar.