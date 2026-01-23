Anti Garing Show Sukses, Kusuka Berencana Menggelar Volume 3

jpnn.com - JAKARTA – Kusuka berencana menggelar ajang musik spesial, yakni Anti Garing Show Agenda setelah sukses mengadakan intimate concert Anti Garing Show Vol. 2.

Tahun ini, ajang tersebut menghadirkan penyanyi Nadin Amizah dan Hindia di M Bloc Live House, Jakarta pada Minggu (18/1).

Penonton di lokasi hadir setelah mengikuti rangkaian digital activation yang diselenggarakan Kusuka melalui media sosial.

Syaratnya, peserta diminta untuk berfoto sambil menunjukkan produk Kusuka varian favorit, mengunggahnya ke Instagram Story dengan menandai akun @kusukachips, serta mengisi data diri melalui Google Form yang tautannya tersedia di bio akun tersebut.

Di gelaran itu, Nadin Amizah tampil memukau. Membius pengunjung saat membawakan sejumlah lagu andalannya di hadapan penonton, seperti Rayuan Perempuan Gila, Berpayung Tuhan dan Semua Aku Dirayakan. Pun tak kalah dengan Hindia yang melantunkan Hated In The Nation, Berdansalah hingga ditutup dengan Everything U Are.

Head of Sales and Marketing Kusuka Sumarwoto mengatakan penyelenggaraan Anti Garing Show Vol. 2 merupakan kelanjutan dari kesuksesan edisi sebelumnya dan bentuk reward exclusive kepada Kusuka lovers.

“Gelaran ini merupakan kesuksesan dari gelaran yang pertama. Karena melihat kalian semua sangat antusias, kami mengundang Nadin & Hindia yang memang sedang diminati anak muda,” ujar Sumarwoto, Kamis (22/1).

Menurutnya, generasi muda sengaja dipilih karena memiliki peran penting dalam perkembangan bisnis dan masa depan Indonesia.