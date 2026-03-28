Antisipasi Arus Balik, Jasa Marga Buka Jalur Contraflow di Ruas Tol Japek Arah Jakarta

jpnn.com, KARAWANG - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) bersama kepolisian resmi menerapkan rekayasa lalu lintas contraflow di Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta mulai Sabtu (28/3) sore.

Langkah ini diambil guna mengantisipasi kepadatan volume kendaraan saat arus balik.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) Ria Marlinda Paallo dalam keterangannya di Karawang, Jawa Barat, Sabtu, menyampaikan contraflow diterapkan dari KM 70 sampai KM 47 arah Jakarta di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 15.48 WIB.

Contraflow (rekayasa lalu lintas dengan memanfaatkan sebagian lajur dari arah berlawanan) di jalan Tol Jakarta-Cikampek yang bertujuan mengantisipasi peningkatan volume kendaraan pada periode arus balik lebaran ini diterapkan atas diskresi pihak kepolisian.

Rekayasa lalu lintas contraflow tersebut diberlakukan secara situasional berdasarkan kondisi lalu lintas di lapangan serta koordinasi antara JTT dan kepolisian, untuk menjaga kelancaran serta keselamatan pengguna jalan.

Ria Marlinda menyampaikan penerapan contraflow merupakan salah satu langkah strategis untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan yang menuju arah Jakarta.

"Pemberlakuan contraflow dari KM 47 hingga KM 70 arah Jakarta dilakukan atas diskresi kepolisian sebagai upaya menjaga kelancaran arus kendaraan serta mendukung one way lokal Trans Jawa dari KM 263 sampai KM 70 yang masih diberlakukan," katanya.

JTT bersama pihak Kepolisian terus melakukan pemantauan kondisi lalu lintas secara intensif untuk memastikan pengaturan lalu lintas berjalan optimal.