Antisipasi Blackout, Pengembangan Panas Bumi Perlu Dipercepat

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat energi Feiral Rizky Batubara, menilai pengembangan energi panas bumi perlu dipercepat untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional sekaligus mengurangi risiko pemadaman listrik berskala besar atau blackout.

Menurut Feiral, ancaman blackout perlu diantisipasi karena dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari ketidakseimbangan pasokan dan permintaan listrik, gangguan infrastruktur, hingga meningkatnya kompleksitas sistem kelistrikan seiring pertumbuhan konsumsi energi.

Dia mengatakan gangguan pasokan listrik bukan hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menekan sektor industri melalui terganggunya proses produksi, meningkatnya biaya operasional, dan terhambatnya rantai pasok.

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Dalam kondisi tersebut, Feiral menilai panas bumi menjadi salah satu sumber energi yang layak diandalkan karena mampu beroperasi secara stabil selama 24 jam dan tidak bergantung pada kondisi cuaca.

"Panas bumi dapat menjadi salah satu opsi strategis untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan karena mampu berfungsi sebagai baseload," ujarnya dalam sambungan telepon dengan awak media di Jakarta, baru-baru ini.

Meski demikian, dia menegaskan penguatan sistem kelistrikan tidak cukup hanya mengandalkan panas bumi. Pemerintah juga perlu memperkuat jaringan transmisi dan distribusi, meningkatkan cadangan daya, mengembangkan Battery Energy Storage System (BESS), serta memperluas diversifikasi sumber energi.

Feiral menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan panas bumi karena memiliki cadangan sekitar 24 gigawatt (GW) atau hampir 40 persen dari total potensi dunia. Sebaran sumber daya tersebut dinilai dapat mendukung ketahanan energi di berbagai wilayah.

Namun, pemanfaatan energi panas bumi masih jauh dari optimal. Dari total potensi sekitar 24 GW, kapasitas yang telah dimanfaatkan baru sekitar 2,7 GW atau sekitar 12 persen, sehingga peluang pengembangannya masih sangat besar.