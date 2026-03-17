Antisipasi Dampak Konflik Global, Menko Airlangga Dorong Penguatan Sektor Pariwisata

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sektor pariwisata telah membuktikan perannya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh.

Hal itu terlihat sektor pariwisata menyumbang Rp945,7 triliun atau setara dengan 3,97% dari total PDB Indonesia pada 2025 lalu.

Keberhasilan itu didorong oleh lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 15,39 juta orang atau tumbuh sebesar 10,7% (yoy).

Baca Juga: Menko Airlangga Dorong Sektor Pariwisata Jadi Mesin Ekonomi di Tengah Konflik Global

Secara makro, sektor ini telah mengamankan devisa negara sebesar USD18,91 miliar dan menjadi tumpuan hidup bagi 25,91 juta tenaga kerja.

Ketangguhan sektor pariwisata kini diuji oleh gejolak di Timur Tengah yang mengganggu konektivitas global.

Kementerian Pariwisata memproyeksikan potensi kehilangan 5.500 wisman dan potensi kerugian devisa Rp 184,8 miliar per hari jika tidak dimitigasi dengan baik.

Laporan terbaru dari InJourney Airports periode akhir Februari hingga 10 Maret 2026 mencatatkan gangguan pada 9 rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai, yang berdampak pada mobilisasi 47.012 penumpang.

Tantangan ini juga semakin kompleks dengan meningkatnya harga avtur.