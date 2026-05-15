Antisipasi Drama Juara Persib vs Borneo FC, I.League Siapkan Trofi Replika

jpnn.com - Persaingan panas antara Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda dalam perebutan gelar BRI Super League 2025/2026 membuat I.League mengambil langkah tak biasa.

Operator kompetisi mulai menyiapkan trofi replika demi mengantisipasi penentuan juara yang berpotensi berlangsung dramatis hingga pekan terakhir.

Situasi ini muncul setelah Persib dan Borneo FC sama-sama mengoleksi 75 poin hingga pekan ke-32. Dengan jarak yang masih sangat tipis, perebutan takhta juara dipastikan belum aman bagi kedua tim.

Ketatnya persaingan membuat I.League dipusingkan soal lokasi seremoni penyerahan trofi. Pasalnya, mayoritas pertandingan pekan ke-34 bakal dimainkan secara bersamaan pada 23 Mei mendatang, sehingga operator harus siap menggelar pesta juara di dua kota sekaligus.

Alhasil, trofi replika pun disiapkan sebagai solusi darurat. Salah satu kandidat juara nantinya berpotensi mengangkat trofi tiruan saat merayakan gelar di kandang mereka.

Direktur Kompetisi I.League Asep Saputra mengakui musim ini menjadi salah satu yang paling menegangkan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, persaingan juara benar-benar sulit diprediksi hingga mendekati garis akhir.

"Ini yang membuat kompetisi musim ini menarik. Persaingan sangat ketat dan sampai sekarang belum bisa ditebak siapa yang akan jadi juara," ujar Asep kepada wartawan.

I.League sendiri pernah menghadapi situasi serupa pada Liga 1 2018 ketika Persija Jakarta dan PSM Makassar saling sikut hingga pekan terakhir. Saat itu operator kompetisi juga menyiapkan trofi replika karena trofi asli tak mungkin berada di dua lokasi sekaligus.