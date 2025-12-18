Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Antisipasi Euforia Tahun Baru, Polisi Larang Warga Berhenti di Flyover Pasupati

Kamis, 18 Desember 2025 – 20:21 WIB
Ribuan masyarakat memadati area Flyover Pasupati, merayakan Persib Bandung keluar sebagai juara Liga 1 2024/25, Senin (5/5/2025) lalu. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Jajaran Polrestabes Bandung menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Rakor digelar di Mapolrestabes Bandung dengan dihadiri instansi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, pada Kamis (18/12/2025). 

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, rakor membahas perihal pengamanan hari keagamaan umat Nasrani dan perayaan pergantian Tahun Baru 2026. 

Kota Bandung sebagai destinasi wisata kerap kali diserbu wisatawan dari berbagai daerah untuk merayakan pergantian tahun di kota berjuluk 'Paris van Java' ini. 

"Kami akan membangun 19 pospam (pos pengamanan), posyan (pos pelayanan), dan pos terpadu di beberapa titik itu untuk melaksanakan pengamanan keagamaan Nasrani, dan juga malam tahun baru," kata Budi saat ditemui usai rakor. 

Menurutnya, sebanyak 1.500 personel gabungan TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan (Dishub) akan membantu mengamankan jalannya Nataru. Seremonial Natal akan dimulai sejak malam misa di tanggal 24 Januari 2025 malam. 

"Kami mengamankan jumlah gereja ada 149, dan juga tempat wisata, perbelanjaan, dan tempat bermain di malam tahun baru," ucap dia. 

Perwira Menengah Polri itu menuturkan, pengamanan akan diprioritaskan di gereja-gereja yang akan menggelar ibadah Natal. Tidak hanya gereja besar di pusat kota, tapi juga yang ada di pinggir kota hingga perumahan warga. 

Polrestabes Bandung menyiagakan 1.500 personel dan 19 pos pengamanan untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru, termasuk gereja, wisata, dan Flyover Pasupati.

TAGS   flyover Pasupati  Euforia Tahun Baru  Natal dan Tahun Baru  Polrestabes Bandung 
