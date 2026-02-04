Antisipasi Kebakaran, Gulkarmat Jakbar Uji Akses Mobil Pompa 10.000 Liter di Palmerah

jpnn.com, JAKARTA - Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat menggelar uji coba akses jalur pemadaman di sejumlah permukiman padat penduduk wilayah Kecamatan Palmerah, Rabu (4/2).

Langkah ini dilakukan sebagai upaya pemetaan hambatan armada dalam menjangkau lokasi rawan kebakaran.

Uji coba ini dilakukan untuk memetakan hambatan dan mengukur kemampuan armada pemadam kebakaran dalam menjangkau lokasi kebakaran.

"Hari ini Sudin Gulkarmat Jakarta Barat menggelar giat uji akses jalur pemadaman pada jalanan lingkungan dan sosialisasi pencegahan kebakaran di Gulkarmat Sektor Palmerah," ucap Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Barat, Suheri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Uji akses ini dilakukan di lima titik spesifik, yakni Jalan KS Tubun dan Jalan Taman Bunga di Kelurahan Kota Bambu Selatan. Uji coba jalur juga dilanjutkan ke wilayah Kelurahan Jatipulo yang meliputi Jalan Banjir Kanal Barat, Jalan Tomang, dan Jalan Kamboja.

"Pada prinsipnya kegiatan ini adalah langkah antisipasi tindakan kalau terjadi darurat kebakaran atau yang lainnya, agar respons cepat Damkar dapat dilakukan untuk menurunkan dampak dari kejadian, baik korban jiwa ataupun kerugian material," ujar Suheri.

Selain aspek teknis, kegiatan ini juga bertujuan membangun kesadaran warga dengan penyuluhan penanganan kebakaran.

"Selain itu juga membangun kepedulian masyarakat akan kesadaran terkait antisipasi bahaya kebakaran di lingkungannya," kata dia.