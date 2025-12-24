Antisipasi Kemacetan di Jalur Wisata Selama Nataru, Polresta Bandung Siapkan Rekayasa Lalin

jpnn.com - BANDUNG - Kepolisian Resor Kota Bandung, Polda Jawa Barat, telah mengantisipasi kemacetan lalu lintas di jalur wisata saat periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Salah satunya ialah dengan menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi potensi kemacetan di jalur wisata Ciwidey dan Pengalengan.

Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung Komisaris Polisi Sigit Suhartono mengatakan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional apabila terjadi kepadatan arus kendaraan menuju kawasan wisata.

"Antisipasi jika nanti ada kepadatan di lokasi wisata, kami akan melaksanakan rekayasa lalu lintas, baik ke arah Pangalengan maupun Ciwidey, termasuk di Gerbang Tol Soroja, sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya di Bandung, Rabu (24/12).

Dia menjelaskan salah satu bentuk rekayasa lalu lintas yang disiapkan adalah penerapan contraflow atau pengalihan sebagian lajur dari arah berlawanan untuk digunakan sementara, guna mengurai kepadatan jalur menuju kawasan wisata.

Menurut dia, penerapan rekayasa tersebut akan dilakukan secara situasional dengan dukungan personel di lapangan, termasuk pengoptimalan tim urai untuk menangani kepadatan di titik-titik rawan kemacetan.

“Jumlah personel tetap sama sejak persiapan awal Operasi Nataru. Tidak ada penambahan, namun kami akan mengoptimalkan tim urai untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas," jelasnya.

Dia juga menyebut bahwa puncak kepadatan arus di jalur selatan sendiri diprediksi akan terjadi di akhir pekan ini atau 27 dan 28 Desember 2025. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat mengatur jadwal perjalanan dengan baik.