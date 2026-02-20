Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Antisipasi Lonjakan Arus Barang, IPC TPK Optimalisasi Fasilitas & Layanan

Jumat, 20 Februari 2026 – 19:25 WIB
Antisipasi Lonjakan Arus Barang, IPC TPK Optimalisasi Fasilitas & Layanan
IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) meningkatkan kesiapan operasional pada Ramadan 1447 Hijriah. Foto: dok IPC Terminal Petikemas

jpnn.com, JAKARTA - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) meningkatkan kesiapan operasional pada Ramadan 1447 Hijriah.

Corporate Secretary IPC TPK  Pramestie Wulandary mengatakan pihaknya melakukan optimalisasi fasilitas terminal untuk mengantisipasi potensi peningkatan volume barang, khususnya kebutuhan pokok dan komoditas konsumsi masyarakat. 

Menurut  Pramestie, langkah strategis dilakukan untuk menjaga produktivitas terminal, keandalan pelayanan bongkar muat petikemas di seluruh area operasional.

“Sehingga, memastikan distribusi logistik nasional tetap lancar, aman dan tepat waktu,” ucap  Pramestie dikutip, Jumat (20/2).

Pramestie menyebut pihaknya kini berkolaborasi dengan mitra kerja melakukan penguatan kapasitas produksi melalui penambahan 2 unit Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di Area Terminal Support Tanjung Priok. 

Penambahan alat ini untuk meningkatkan fleksibilitas penanganan petikemas dan kapasitas produksi di lapangan penumpukan lini 2, sehingga proses receiving/delivery dan pengaturan petikemas dapat berlangsung lebih cepat serta meminimalkan potensi kepadatan saat peningkatan arus barang.

"Periode Ramadan selalu menghadirkan dinamika tersendiri dalam pola distribusi barang, khususnya terkait distribusi kebutuhan pokok dan barang konsumsi masyarakat. Kami memastikan seluruh proses pelayanan berjalan optimal sepanjang bulan suci Ramadan," ujar  Pramestie.

Tak hanya dari sisi fasilitas, IPC TPK juga mengoptimalkan pola kerja operasional dengan pengaturan jadwal yang adaptif, memperkuat koordinasi dengan stakeholder pelabuhan dan pemangku kepentingan kepelabuhanan, serta memanfaatkan golden time, waktu tanpa aktivitas kapal, untuk melakukan perawatan preventif peralatan. 

IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) meningkatkan kesiapan operasional pada Ramadan 1447 Hijriah.

