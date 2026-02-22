Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Antisipasi Lonjakan Arus Mudik Lebaran 2026, Pelni Medan Tambah Armada KM Ngapulu

Minggu, 22 Februari 2026 – 16:29 WIB
Arsip- Armada yang digunakan Pelni untuk mengangkut arus balik Lebaran. ANTARA/HO-Pelni Cabang Medan.

jpnn.com, MEDAN - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni Cabang Medan, Sumatera Utara, menambah satu unit kapal untuk mengatisipasi lonjakan arus mudik dan balik pada masa angkutan Lebaran 2026 di wilayah tersebut.

Kepala Cabang Pelni Medan Harianto Sembiring menjelaskan bahwa KM Ngapulu akan mendampingi KM Kelud yang selama ini menjadi armada utama di wilayah tersebut.

Penambahan ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan penumpang yang diperkirakan mencapai 31.000 orang.

"Untuk angkutan Lebaran ada tambahan, yakni KM Ngapulu sebagai bantuan bagi KM Kelud yang selama ini beroperasi di Pelabuhan Belawan, Medan," ujarnya di Medan, Minggu.

Harianto mengatakan KM Ngapulu mulai beroperasi di Pelabuhan Belawan pada awal Maret 2026 nanti, guna menghadapi arus mudik dan balik pada Lebaran di wilayah tersebut.

Ia mengatakan penambahan kapal tersebut, dilakukan karena diperkirakan terjadi peningkatan jumlah penumpang pada arus mudik maupun arus balik Lebaran di Pelabuhan Belawan.

"Kami memprediksi jumlah penumpang pada arus mudik yang berangkat dari Pelabuhan Belawan mencapai sekitar 31.000 orang," katanya.

Menurut Harianto, pemesanan tiket untuk keberangkatan menjelang Lebaran belum signifikan. Tapi, jadwal keberangkatan terdekat tersedia pada Februari.

Pelni Cabang Medan menambah satu unit kapal untuk mengatisipasi lonjakan arus mudik dan balik pada masa angkutan Lebaran 2026 di wilayah tersebut.

TAGS   Arus Mudik Lebaran  arus balik lebaran  PT Pelni  Pelni Cabang Medan 
