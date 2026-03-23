Antisipasi Lonjakan Penumpang 24 Maret, Damri Palembang Kerahkan Puluhan Armada ke Jawa-Sumatera

jpnn.com, PALEMBANG - Perusahaan Umum (Perum) Damri Cabang Palembang menyiagakan puluhan armada bus untuk melayani lonjakan penumpang pada puncak arus balik Lebaran 2026 yang diprediksi jatuh pada Selasa (24/3) besok.

"Untuk mengatasi lonjakan pengguna jasa angkutan darat, sejak satu hari setelah Lebaran (H+1) disiapkan puluhan bus dari Palembang ke berbagai daerah di Sumatera dan Jawa," kata Petugas Damri Cabang Palembang Sarlin di Palembang, Senin.

Bus yang disiapkan pada arus balik tersebut diperkirakan cukup untuk melayani masyarakat yang akan kembali ke daerah asal setelah pulang kampung berlebaran bersama keluarga di Kota Palembang dan sekitarnya.

"Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seluruh bus yang dioperasikan dilengkapi pendingin udara atau AC serta dilakukan pengecekan kelaikan jalan secara maksimal," ujarnya.

Menghadapi lonjakan penumpang pada arus balik Lebaran ini, pihaknya berupaya menyediakan fasilitas bus secara maksimal.

Melalui persiapan maksimal, lanjutnya, diharapkan masyarakat yang biasa menggunakan Damri dapat dilayani dengan baik selama arus balik Lebaran 2026.

Mengenai tarif bus Damri pada arus balik Lebaran ini, kata dia, bervariasi tergantung jarak dan tujuan seperti Palembang - Lampung, Palembang-Jakarta, dan Palembang-Yogyakarta berkisar Rp 300.000 hingga Rp 600.000 per orang.

Sementara salah seorang petugas jasa angkutan umum/otobus di Palembang Wawan Haryanto menjelaskan menyiapkan delapan bus untuk menghadapi arus balik Lebaran 2026 ini.