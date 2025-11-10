Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Antisipasi Macet, 2 Tol ini Dibuka Saat Natal dan Tahun Baru 2026

Senin, 10 November 2025 – 15:55 WIB
Tol kawasan Sumatera Selatan hasil produksi Hutama Karya. Foto: Dokumen HK.

jpnn.com, PALEMBANG - Demi mengantisipasi kemacetan pada saat libur Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Tol Palembang - Betung seksi 2 Rengas - Pangkalan Balai akan dibuka dua arah.

Tol tersebut rencananya bakal dibuka saat satu pekan sebelum dan satu minggu sesudah Nataru.

"Pembukaan ini hanya bersifat sementara. Dan untuk kendaraan yang melintas hanya boleh kendaraan pribadi, dan kendaraan kecil lainnya," ungkap EVP Divisi Pembangunan Jalan Tol Hutama Karya Pulung Satyo Anggono, Senin (10/11/2025).

Baca Juga:

Sementara untuk kendaraan bermuatan besar, masih melalui jalan lintas Sumatera (Jalinsum) Palembang - Betung.

"Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama masa uji coba dua arah tersebut," ujar Pulung.

Saat pembukaan dua arah ini, pengguna jalan tidak dikenakan tarif alias gratis.

Baca Juga:

"Kami berkomitmen untuk melayani pengguna jalan agar tidak terjebak macet pada saat libur nanti," tutup Pulung. (mcr35/jpnn) 

Tol Palembang - Betung seksi 2 Rengas - Pangkalan Balai akan dibuka dua arah saat Natal dan Tahun Baru 2026.

Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Cuci Hati

TAGS   Tol Palembang  Palembang  Sumatera Selatan  Nataru 
