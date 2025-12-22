Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Antisipasi Macet Nataru 2026, Dedi Mulyadi Usul Angkot Bandung Diliburkan

Senin, 22 Desember 2025 – 15:15 WIB
Angkot di Kota Bandung. Foto: sources for JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewaspadai kemacetan yang terjadi, khususnya di area Bandung Raya, saat libur Natal dan Tahun Baru 2026.

Kota Bandung sebagai destinasi wisata diprediksi akan dikunjungi ratusan ribu wisatawan dalam dan luar negeri.

Dedi mengatakan, kemacetan di Bandung biasanya dikarenakan banyaknya pengguna kendaraan pribadi dan antrean menuju tempat wisata.

Menurutnya, solusinya adalah menyiapkan petugas-petugas di area keramaian untuk mengurai kepadatan.

"Kemacetan Kota Bandung kalau diserbu wisatawan pasti jumlah mobil banyak dan pasti ada antrean, tetapi solusi-solusinya adalah satu petugas harus siap karena kuncinya satu, biasanya macet itu karena parkir sembarangan," kata Dedi Mulyadi di Bandung, Senin (22/12/2025).

KDM, sapaannya, menyebut solusi kedua yakni, menghentikan operasional angkutan kota, dengan memberikan kompensasi kepada pemilik angkot, sopir, dan sopi cadangan. Ini seperti yang dilakukan di kawasan Puncak, Bogor.

Dedi pun berharap, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bisa menerapkan kebijakan itu, untuk mengurangi volume kendaraan yang masuk ke Bandung.

"Kalau di Puncak, kan ada kebijakan selama 4 hari, seluruh angkutan umum yang di wilayah Puncak dikasih kompensansi, mereka libur dahulu. Nanti angkutan kota di Bandung bisa libur dulu, mudah-mudahan anggaran Pak Wali cukup untuk itu," jelasnya.

