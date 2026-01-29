Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Antisipasi Virus Nipah, BBKK Denpasar Perketat Pengawasan di Bandara Ngurah Rai

Kamis, 29 Januari 2026 – 20:55 WIB
Antisipasi Virus Nipah, BBKK Denpasar Perketat Pengawasan di Bandara Ngurah Rai - JPNN.COM
BBKK Denpasar gunakan thermal scanner antisipasi Virus Nipah terutama rute India di Badung, Bali, Kamis (29/1/2026). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Denpasar mulai memperketat pengawasan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebagai langkah antisipasi masuknya virus Nipah ke Pulau Dewata.

Fokus pengawasan diarahkan pada rute penerbangan langsung maupun transit dari India.

Kepala BBKK Denpasar, Heri Saputra, menjelaskan bahwa kewaspadaan ini dilakukan menyusul adanya laporan kasus di India. 

Baca Juga:

Menurut data, pergerakan penumpang dari India ke Bali cukup tinggi, mencapai 500 hingga 600 orang per hari.

Sepanjang Januari 2026 saja, tercatat hampir 20.000 penumpang telah keluar-masuk rute Bali-India menggunakan maskapai Air India dan IndiGo.

"Kami konsetrasikan pada penerbangan India, tetapi tetap waspada pada semua penerbangan internasional lainnya karena mobilisasi penumpang di Asia sangat dinamis,” kata Kepala BBKK Denpasar Heri Saputra di Denpasar, Kamis.

Baca Juga:

Sebagai langkah deteksi dini, BBKK telah menyiagakan tiga unit thermal scanner di terminal kedatangan internasional dan domestik. 

“Penumpang yang memiliki suhu tubuh 37,5 derajat Celsius dan diduga serupa ciri-ciri Virus Nipah akan langsung dipisahkan untuk diperiksa lebih lanjut dan dimintai keterangan perjalanan beberapa waktu terakhir," ujarnya.

BBKK Denpasar mulai memperketat pengawasan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebagai langkah antisipasi masuknya virus Nipah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BBKK Denpasar  Virus Nipah  kasus virus Nipah  Penerbangan India 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp